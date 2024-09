Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schulgebäude

Schöningen (ots)

Schöningen, Eichendorffstraße

05.09.24, 17:00 Uhr - 06.09.24, 03:00 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag in eine Schule in der Eichendorffstraße in Schöningen ein.

Eine Reinigungskraft bemerkte in den frühen Morgenstunden die offenstehende Eingangstür des Schulgebäudes und alarmierte daraufhin umgehend die Polizei.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch gewaltsames Einwirken auf eine Glasscheibe Zutritt zum Gebäude. Im Anschluss öffneten sie die daneben befindliche Eingangstür von innen.

Daraufhin wirkten sie mit brachialer Gewalt auf die Türen zu mehreren Räumlichkeiten ein, gelangten auf diese Weise ins Innere der Räume und durchsuchten und verwüsteten diese. Schlussendlich verließen sie das Gebäude und flüchten in unbekannte Richtung. Was genau entwendet wurde, ist Bestandteil derzeitiger polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05352-96830 mit der Polizei in Schöningen in Verbindung zu setzen.

