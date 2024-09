POL-WOB: Besitzer entdeckt seinen gestohlenen Roller - 15-Jähriger Tatverdächtiger durch Polizei gestellt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Westrampe 02.09.2024, 17.05 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Straße Westrampe in Wolfsburg zwischen einem 53 Jahre alten Polo-Fahrer und einer 7-Jährigen Fahrradfahrerin, erlitt die Schülerin schwere Verletzungen. Die 7-Jährige war am Montagnachmittag mit ihrer Familie im Rahmen eines Fahrradausfluges auf dem Radweg an der Straße Westrampe in Richtung ...

mehr