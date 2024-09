Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Strohballen in Scheune in Brand geraten - Ursache bisher unbekannt

Lehre (ots)

Lehre, Essenrode, Dicker Winkel

04.09.2024, 20.10 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten am Mittwochabend insgesamt 110 Strohballen in einer Scheune in der Straße Dicker Winkel in Lehre-Essenrode in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Gegen 20.20 Uhr entdeckte eine Anwohnerin einen Lichtschein aus dem Bereich der Scheune und stellte bei einer näheren Inaugenscheinnahme brennende Ballen in der Scheune fest. Daraufhin verständigte sie umgehend die Feuerwehr, die schnell vor Ort waren. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Innenbereich der Scheune bereits in Vollbrand und es wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. In der Scheune untergebrachte Kleintiere konnten glücklicherweise lebend gerettet werden.

Die Löscharbeiten wurden bis zum Donnerstagmorgen durchgeführt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an.

