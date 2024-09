Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 7-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Westrampe

02.09.2024, 17.05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Straße Westrampe in Wolfsburg zwischen einem 53 Jahre alten Polo-Fahrer und einer 7-Jährigen Fahrradfahrerin, erlitt die Schülerin schwere Verletzungen.

Die 7-Jährige war am Montagnachmittag mit ihrer Familie im Rahmen eines Fahrradausfluges auf dem Radweg an der Straße Westrampe in Richtung Sülfeld unterwegs. Der Polo-Fahrer befuhr die Straße Westrampe aus Richtung Hafenstraße kommend und wollte ebenfalls in Richtung Sülfeld fahren. In Höhe einer dortigen Ampel warteten die Familie, um dort die Straße zu überqueren. Als die Ampel grünes Licht zeigte, setzte sich die 7-Jährige als erste aus der Gruppe in Bewegung. Dort wurde sie nach wenigen Metern von dem Polo-Fahrer erfasst, der nach bisherigen Erkenntnissen das Rotlicht übersehen hatte. Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung des 53-Jährigen konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Schülerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren . Der Polo-Fahrer erlitt einen Schock.

