Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Kindertagesstätte - Ursache bisher unbekannt

Königslutter (ots)

Königslutter, Vor dem Kaiserdom

31.08.2024, 11.40 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache brach am Samstagmittag in der Kindertagestätte in der Straße Vor dem Kaiserdom in Königslutter ein Brand aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Eine Mitarbeiterin bemerkte beim Betreten der Kindergartens Rauch und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die freiwilligen Feuerwehren aus Königslutter und Rottorf waren schnell vor Ort und konnten durch sofort eingeleiteter Löscharbeiten die Ausbreitung des Feuers verhindern.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell