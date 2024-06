FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder, Schützenstr.

Schwelm (ots) - Am frühen Montagmorgen (24.06.2024) um 00:58 Uhr musste die Feuerwehr erneut zu einem Geldinstitut in die Hauptstr. ausrücken. Wie bereits am Nachmittag hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Auch bei diesem Einsatz konnte schnell Entwarnung gegeben werden, die Ursache für die Auslösung war ein technischer Defekt. Die Anlage wurde zurückgestellt und der Einsatz beendet. Die ...

mehr