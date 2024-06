Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage, Hauptstr.

Schwelm (ots)

Am Sonntagnachmittag (23.06.2024) um 17:17 Uhr wurde die Feuerwehr in die Hauptstr. alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage in einem Geldinstitut Feueralarm ausgelöst.

Vor Ort kontrollierte ein Trupp unter Atemschutz den gemeldeten Bereich im Untergeschoss. Der Trupp fand aber weder ein Feuer noch eine Verrauchung. Die Anlage hatte wahrscheinlich aufgrund eines technischen defektes ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an eine Verantwortliche übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 18:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell