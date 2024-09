Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann durch Schuss aus Softair-Waffe verletzt - Verletzter greift Rettungssanitäter an

Schöningen (ots)

Schöningen, Lange Trift

03.09.2024, 21.10 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend zwischen zwei 45 und 47 Jahre alten Männern in der Straße Lange Trift in Schöningen wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Im Rahmen der medizinischen Versorgung wurde ein Rettungssanitäter durch den Verletzten tätlich angegriffen.

Gegen 21.10 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle der Polizei ein, dass in der Straße Lange Trift ein Mann durch eine Schusswaffe verletzt worden sei.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten versuchten zwei Rettungssanitäter bereits, den am Boden liegenden 47-jährigen Mann medizinisch zu versorgen. Weitere Personen standen um den Wolfsburger herum. Der Mann reagierte auf die Polizeibeamten und Rettungssanitäter sehr aggressiv, beleidigte diese und wollte sich, trotz seiner stark blutenden Verletzungen, nicht behandeln lassen. Zudem begann er um sich zu spucken. In der Folge setzte sich der alkoholisierte 47-Jährige widerwillig auf die Liege des Rettungswagens. Als ein Rettungssanitäter die Verletzungen des Wolfsburgers näher betrachten wollte, reagierte er erneut sehr aggressiv und spuckte dem Rettungssanitäter unvermittelt ins Gesicht. Um auszuschließen, dass der Schöninger lebensgefährlich verletzt worden war, wurde ein Notarzt hinzugezogen. Auch von diesem wollte sich der 47-Jährige nicht untersuchen und behandeln lassen, sondern spuckte auch in seine Richtung und beleidigte diesen. Da keine lebensgefährlichen Verletzungen festgestellt werden konnten, wurde der 47-Jährige vor Ort aus der Behandlung entlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden, seit längerer Zeit miteinander bekannten, Männer im Laufe des Tages auf verschiedene Art und Weise in Streit. Im weiteren Verlauf kam es am Abend zu einem Aufeinandertreffen vor einem Wohnhaus in der Straße Lange Trift, in dessen Verlauf Schüsse gefallen sind und der 47-Jährige verletzt angetroffen wurde.

Aufgrund verschiedener Zeugenaussagen konnte der 45-Jährige Schöninger als weiterer Beteiligter benannt und durch Polizeibeamte nach kurzer Zeit in einer nahegelegenen Wohnung einer Bekannten alkoholisiert und leicht verletzt angetroffen werden. Eine nähere Inaugenscheinnahme und medizinische Versorgung lehnte der Mann ab. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der Schöninger zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Eine Absuche des Nahbereiches führte zum Auffinden einer Softair-Waffe und Munition, die Rückschlüsse auf diese als Tatwaffe zuließen.

Die näheren Umstände zu dem Tatablauf und die Art der Tatbeteiligung dazu sind bisher unbekannt

Die Ermittlungen dauern an.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell