POL-PDPS: Pirmasens - Unfall mit drei Leichtverletzten

Am Samstag, 24.08.2024, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw die Herzogstraße bergab in Richtung Robert-Schelp-Kreisel. Vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit verlor er im Einmündungsbereich Luisenstraße bzw. Neufferstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß zunächst an das Heck eines am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges. Von dort prallte er gegen eine Hauswand und danach wieder an ein geparktes Fahrzeug. Mit dem Heck stieß er schließlich in ein Garagentor und kam dort zum Stehen. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 10-jähriges Kind und eine 24-jährige Frau. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Hinweise auf Alkoholeinfluss oder eine Beeinträchtigung durch Betäubungsmittel oder Medikamente lagen beim Fahrzeugführer nicht vor. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. |pips

