POL-HST: Unfallflucht mit offenbar geklauten Pkw in Barth

Barth (ots)

Am Donnerstag, dem 16.04.2024 gegen 09:00 Uhr wurden die Barther Polizisten zum Reiterhof nach Glöwitz gerufen. Hier kam es über Nacht derzeitigen Erkenntnissen zufolge zu einem Unfall an einer Pferdekoppel, in dessen Folge ein Zaun und ein Tor beschädigt wurden - Schaden 2.500 Euro. Ein Unfallverursacher war nicht vor Ort, dafür jedoch ein amtliches Kennzeichen, was laut Spurenbild zum Unfallverursacher gehören könnte. Des Weiteren wurden vom Reiterhof mehrere Kanister Sprit entwendet.

Nach entsprechender Spurensuche und -sicherung und Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort begaben sich die Beamten zur Halteranschrift. Der zum Kennzeichen gehörende VW Touareg war nicht vor Ort, der Fahrzeughalter augenscheinlich auch nicht.

Der traf seinerseits etwa zu der Zeit im Polizeirevier ein, um Anzeige zu erstatten - ihm wurde über Nacht in der Sundischen Straße Höhe Wasserturm durch zwei bisher unbekannte Täter gegen 00:40 Uhr das Auto, ein schwarzer VW Touareg (Baujahr 2013) mit hinten aufgebrachten Aufklebern "Rammstein" und "Manche führen, manche folgen" geklaut. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall und Diebstahl in Glöwitz oder aber zum Diebstahl des Pkw am Donnerstag, 16.05.2024 gegen 00:40 Uhr machen können, sich bei der Polizei in Barth unter 038231 6720, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

