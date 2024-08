Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Lemberg - Laser-Geschwindigkeitskontrolle

Polizei Pirmasens (ots)

Am Freitag, 23.08.2024, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:05 Uhr, wurde in der Waldstraße in Lemberg eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle im dortigen 30 km/h-Bereich durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden 23 Fahrzeuge gemessen. Alle gemessenen Fahrzeuge hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 34 km/h. |pips

