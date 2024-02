Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Saver Internet Day 2024 Informationsveranstaltung in Bünde

Kreis Herford (ots)

Ab dem 5. Februar ist die Polizeiliche Kriminalprävention mit einer Themenwoche beim Safer Internet Day 2024 dabei. Das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) stellt Präventionstipps für Kinder und Jugendliche zum diesjährigen Schwerpunktthema "Let's talk about Porno! Pornografie im Netz" in den Mittelpunkt.

Gerade junge Menschen werden im Internet, in sozialen Medien und Klassenchats in hohem Maß mit Missbrauchsdarstellungen, digitaler Gewalt und Cybergrooming konfrontiert. Oft wissen sie jedoch nicht, wie sie damit umgehen sollen oder an wen sie sich mit ihren Fragen wenden können.

Die Polizeiliche Kriminalprävention informiert in der Themenwoche besonders über Handlungsmöglichkeiten sowohl für junge Menschen als auch für deren erwachsenes Umfeld zum richtigen Umgang mit Missbrauchsdarstellungen in Schülerchats und zeigt zudem Hilfeangebote für Betroffene von sexualisierter Gewalt auf.

Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Herford beteiligen sich am Saver Internet Day, der dieses Jahr am 06.02.2024 stattfindet. An diesem Tag möchte die Polizei Herford im Marktkauf Bünde (Wilhelmstraße10-28, 32257 Bünde) zwischen 09:00 und 12:00 Uhr mit einem Messestand auf diesen Tag aufmerksam machen.

Das Spektrum der angesprochenen Personenkreise ist hier weit gefasst und ist an Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte und weitere Interessierte gerichtet. An dem Informationsstand liegt Informationsmaterial zu diesem aktuellen Thema bereit. Die Beamten stehen zu diesem schwierigen Thema offen mit Gesprächen zur Verfügung.

