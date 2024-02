Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kaugummiautomat angegangen- Zeugen beobachten Tatverdächtigen

Enger (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (01.02.) wurde durch aufmerksame Zeugen eine männliche Person gegen 13.10 Uhr dabei beobachtet, wie diese sich augenscheinlich an einem Kaugummiautomaten an der Gartenstraße zu Schaffen machte. Auf Ansprache der Zeugen versteckte der Mann plötzlich einen spitzen Gegenstand, mit dem er zuvor am Automaten hantiert hatte. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden.

Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass es sich um einem 67-Jährigen aus Petershagen handelt, der bereits wegen gleich gelagerter Delikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurden weitere Automaten und Einzelteile, sowie diverse Brechwerkzeuge und Münzgeld in Säcken aufgefunden. Da der Verdacht bestand, dass der 67-Jährige für weitere Aufbrüche und Diebstähle verantwortlich ist, wurde er vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Herford zugeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

