FW-MK: Verkehrsunfall in Letmathe

Iserlohn (ots)

Am heutigen Abend um 20:31 Uhr wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn zusammen mit der Löschgruppe Letmathe in die Hagener Str. zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Gleich mehrere Notrufe gingen bei der Leitstelle ein, wo von 3 Beteiligten PKW die Rede war. Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen 3 kollidierte Fahrzeuge auf der Straße. 2 davon sind mit Bäumen in Kontakt gekommen. Die Feuerwehr kümmerte sich zusammen mit dem Rettungsdienst um insgesamt 6 Betroffene Personen. Nach rettungsdienstlicher Betreuung wurden 3 Patienten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach Beseitigen der Trümmerteile konnte der Einsatz nach knapp einer Stunde beendet.

Die Hagener Straße war für die Dauer des Einsatzes auf Höhe der Friedhofstr. voll gesperrt. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppe Letmathe waren noch 3 RTW und ein NEF im Einsatz.

