Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Edelhöfe

05.09.24, 18:00 Uhr - 06.09.24, 09:00 Uhr

In der Nacht zum Freitag beschädigten Unbekannte einen Fahrstuhl im Treppenhaus eines Parkhauses in der Straße Edelhöfe in Helmstedt. Eine Zeugin bemerkte die massiven Beschädigungen am Freitagmorgen und informierte daraufhin die Polizei. Die Unbekannten beschmierten das Innere des Fahrstuhls sowie die Fahrstuhltüren mit Bauschaum. Darüber hinaus beschädigten sie die Deckenlampe in der Fahrstuhlkabine. Des Weiteren entfernten sie gewaltsam die Taster zum Heranholen des Fahrstuhls auf mehreren Etagen. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei Helmstedt bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05351-5210 zu melden.

