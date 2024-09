Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW brennt im Allerpark - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark

08.09.24, 00:43 Uhr

In der Nacht zum Sonntag geriet ein PKW im Allerpark in Wolfsburg auf bislang unbekannte Art und Weise in Vollbrand.

Eine aufmerksame Zeugin verständigte sofort die Feuerwehr, als sie den auf dem Rondell am Parkplatz P3 geparkten und in Flammen stehenden VW Up feststellte. Sowohl Feuerwehr- als auch Polizeikräfte machten sich umgehend auf den Weg zum Brandort.

Durch unmittelbar eingeleitete Löschmaßnahmen konnte das brennende Fahrzeug schlussendlich gelöscht werden. Es wurde durch die Polizei beschlagnahmt und abgeschleppt. Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, ist Bestandteil derzeitiger polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit den Ermittlern des 1. Fachkommissariats in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell