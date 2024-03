Polizei Bonn

POL-BN: Mehrere Pkw in der Bonner Südstadt beschädigt Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Bonner Polizei in die Südstadt gerufen. Dort meldeten mehrere Anwohner, dass ihre Pkw beschädigt worden seien. Die entreffenden Beamten stellten Beschädigungen an mehreren Pkw fest, welche insbesondere in der Heinrich-Körner-Straße geparkt waren. Es schien, als wäre jemand an den Pkw vorbeigegangen und hätte diese im Vorbeigehen mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Aufgrund des Schadensbildes kann die Polizei nicht ausschließen, dass es sich bei den "Tätern" ggf. um Kinder gehandelt haben könnte. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Sollten Sie am 28.03.2024 zwischen 13:00 Uhr 21:00 Uhr im Bereich der Heinrich-Körner-Straße etwas beobachtet haben, können Sie sich bei jeder Polizeidienststelle melden. (TC)

