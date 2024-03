Polizei Bonn

POL-BN: Festnahme nach Raubüberfall am Bonner Hofgarten - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Meldung -3-

Bonn (ots)

Fünf Tage nach dem Raubüberfall am Bonner Hofgarten, bei dem ein 15-Jähriger schwer verletzt wurde, hat die Bonner Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Das Opfer war am vergangenen Freitag (22.03.2024) von einem zunächst Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige soll dem 15-Jährigen einen Kopfhörer vom Kopf gerissen und Ihn anschließend mit dem Messer attackiert haben. (siehe Pressemeldung 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5742100 und Pressemeldung 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5742173 vom 23.03.2024)

Nach intensiven Ermittlungen einer Ermittlungsgruppe der Bonner Polizei konnte ein 19-Jähriger identifiziert werden, der dringend tatverdächtig ist, den Raub begangen zu haben. Die Ermittler nahmen den Mann am gestrigen Mittwoch (27.03.2024) fest und vollstreckten einen von der Bonner Staatsanwaltschaft erwirkten Durchsuchungsbeschluss an seiner Wohnanschrift. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Der polizeibekannte 19-Jährige wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen schweren Raubes erließ. Die Ermittlungen dauern an.

