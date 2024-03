POL-BN: Pkw-Aufbrüche in Bonn-Buschdorf - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung am 20.03.2024 hat das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei vier Tatverdächtige ermittelt und Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Ein 18-Jähriger war am Tattag am Treppenabgang der Straße Am Marthashof zum Bertha-von-Suttner-Platz von mehreren ...

mehr