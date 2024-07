Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3043 in Eschenburg

Gießen (ots)

In der Nacht von Samstag, 27.07.2024, auf Sonntag, 28.07., kam es auf der L 3043 in der Gemeinde Eschenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf, von Hirzenhain kommend, in Richtung Eiershausen, als er 800 Meter vor dem Ortseingang ins Schleudern kam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam über die Gegenfahrspur hinaus von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich, wie sein leicht verletzter gleichaltriger Beifahrer, aus dem Fahrzeug befreien. Eine 21-jährige Mitfahrerin wurde jedoch auf der Rückbank eingeklemmt. Die junge Frau wurde so schwer verletzt, dass sie reanimiert werden musste, jedoch noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein sachschaden von rund 7.000,00 Euro. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruierung des Unfalls angefordert, die Straße war von 02:00 - 05:45 Uhr vollgesperrt.

M. Frackenpohl, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell