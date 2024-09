Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Verkehrsunfall verursacht

Weimar (ots)

Am Freitagabend verursachten die Insassen eines Pkw Dacia in der Ortslage Hottelstedt kurz hintereinander zwei Verkehrsunfälle. Gegen 20 Uhr wurde bekannt, dass zwei 20-jährige einen Pkw Dacia bestiegen und beim Losfahren mit einem parkenden Pkw kollidierten. Offenbar wurde man sich der Fahruntauglichkeit des Fahrzeugführers gewahr und die beiden jungen Männer tauschten die Plätze, sodass nun dessen Beifahrer das Steuer übernahm. Doch auch dieser war nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen und kollidierte in der Folge mit einer Hauswand. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei den Männern fest und führten entsprechende Tests durch, welche den Verdacht bestätigten. Eine Fahrerlaubnis konnte keiner der Beiden vorweisen. Zudem besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug unberechtigt genutzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell