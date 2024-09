LPI-J: Vermisstenmeldung nach vermisstem Mädchen in Jena - Rücknahme der Vermisstenmeldung

Weimar (ots) - Mehrere Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren zündelten mit Feuerwerkskörpern am späten Donnerstagnachmittag im Bereich der Bonhoefferstraße in Weimar und lösten so einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr aus. Durch das Entzünden und Umherwerfen der Böller gerieten etwa 50 qm einer Wiese in Brand. Eine unmittelbare Gefahr für Sachen oder Personen bestand nicht. Die Verursacher flüchteten, konnten ...

