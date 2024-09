Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena (ots)

Vermisstenmeldung

Seit Freitag, den 06. September 2024, wird die 15-jährige Cheyenne R. aus Jena vermisst. Cheyenne ist ca. 140 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat lange schwarze Haare mit einem blonden Ansatz. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen bauchfreien Top. Letztmalig wurde Cheyenne am gestrigen Tag gegen 15:20 Uhr an ihrer Wohnadresse gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Cheyenne in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Cheyenne geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0233835/24

