Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinkraftrad entwendet

Weimar (ots)

In den Nachmittags- oder Abendstunden entwendeten Unbekannte am Donnerstag ein Kleinkraftrad der Marke "Generic Motor" im Wert von ca. 2.000 Euro aus der Bonhoefferstraße in Weimar. Der 34-jährige Geschädigte hatte seinen schwarzen Motorroller gegen 11 Uhr abgestellt und mit einem Ketten- und Lenkradschloss gesichert. Gegen 20 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug entwendet worden war. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges werden durch die Polizei Weimar entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell