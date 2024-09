Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Der Polizei kein Unbekannter

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Schon die Anwesenheit einer Frau auf einem Balkon war einem stark alkoholisierten Mann aus Hermsdorf, der in der vergangenen Nacht zu Fuß durch die Stadt lief, zu viel. Der Aggressor fühlte sich provoziert und versuchte fortfolgend gewaltsam in ihre Wohnung zu gelangen. Die schnell hinzugeeilten Beamten trafen den Mann im Nahbereich an. Dieser reagierte sofort renitent, bedrohte und beleidigte die Polizisten. Mit weiterer polizeilicher Unterstützung konnte der polizeibekannte Täter, der nun erheblich Widerstand leistete, am Boden fixiert und zur Dienststelle gebracht werden. Seinen Rausch musste er dann in einer Zelle ausschlafen. Die Frau sowie die Beamten blieben unverletzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft entscheidet über den weiteren Werdegang.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell