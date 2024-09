Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Jena (ots)

Zum Glück nur Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles vom 07.September 2024. Drei Pkw fuhren gegen 13:45 Uhr in Kolonne die B 7 aus Rtg. Jena kommend in Rtg. Bürgel. In Höhe der OL Großlöbichau wollte ein 69-jähriger Mann mit seinem BMW die beiden vor ihm fahrenden Pkw überholen. Als er sich neben dem vor ihm fahrenden Pkw Skoda einer 41-jährigen Frau befand, scherte diese ebenfalls zum überholen aus, beide Pkw berührten sich. In der weiteren Folge stieß der BMW gegen das erste Fahrzeug der Kolonne, einen Ford, gesteuert von einem 32-jährigen Mann. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die B 7 war für ca. eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 35tsd Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell