Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlägerei am Bahnhofsvorplatz

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (20. August) kam es gegen 14.30 Uhr am Bahnhof in Euskirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen aus Schleiden und zwei Männern (27).

Der 23-Jährige fuhr mit dem Bus von Schleiden nach Euskirchen.

In Mechernich stiegen die beiden Männer in den Bus hinzu.

Als der Schleidener in Euskirchen am Busbahnhof aus dem Bus stieg, griffen beide Männer unvermittelt den 23-Jährigen an.

Einer der Männer umklammerte den 23-Jährigen von hinten und versuchte diesen zu Boden zu bringen und mit einer Flasche zu schlagen.

Der 23-Jährige konnte die Schläge jedoch abwehren.

Weiter schlug ihn der zweite Mann mit der Faust ins Gesicht.

Die beiden Männer flüchteten im Anschluss in Richtung der Bahnhofstraße.

In der Innenstadt konnten die Männer von Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle leistete einer der beiden Männer Widerstand gegenüber den Polizeibeamten.

Er spuckte die Polizeibeamten an und versuchte einen Polizisten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass sich der 27-Jährige illegal in Deutschland aufhält und zurzeit ohne festen Wohnsitz ist.

Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

Der 27-Jährige aus Mechernich wurde nach der Sachverhaltsklärung vor Ort entlassen.

Der 23-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Es wurden Anzeigen bezüglich des illegalen Aufenthaltes, der gefährlichen Körperverletzung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell