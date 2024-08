POL-EU: Ölspur brachte Motorradfahrerin zu Fall

Euskirchen (ots) - Am heutigen Dienstag überraschten Hauseigentümer (71, 57) Einbrecher in einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Euskirchen. Gegen 00.58 Uhr wurden die Hunde der Hauseigentümer unruhig, woraufhin die 71-jährige Bewohnerin Geräusche und Taschenlampen außerhalb der Eingangstüre wahrnehmen konnte. Die Frau setzte daraufhin ihren Mann in Kenntnis. Als dieser vom Obergeschoss zur Haustür eilte, ...

