POL-EU: Hunde machen auf Einbrecher aufmerksam

Euskirchen (ots)

Am heutigen Dienstag überraschten Hauseigentümer (71, 57) Einbrecher in einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Euskirchen.

Gegen 00.58 Uhr wurden die Hunde der Hauseigentümer unruhig, woraufhin die 71-jährige Bewohnerin Geräusche und Taschenlampen außerhalb der Eingangstüre wahrnehmen konnte.

Die Frau setzte daraufhin ihren Mann in Kenntnis.

Als dieser vom Obergeschoss zur Haustür eilte, zerschlugen die Unbekannten die Glasscheibe der Haustür.

Daraufhin griff ein Unbekannter durch die Öffnung der zerbrochenen Glasscheibe, öffnete die Türkette und schloss die Tür mit einem, von Innen auf der Tür befindlichen, Schlüssel auf.

Der 57-Jährige machte daraufhin durch Geschrei auf sich aufmerksam.

Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung.

Polizeibeamte konnte vor der Haustür eine leere Schnapsflasche auffinden.

Bei dem Einbruchsversuch verletzte sich ein Unbekannter und hinterließ eine Blutspur.

