Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 41-Jährige am Bahnhof Kleve

Kleve (ots)

Am Freitagvormittag, 3. Mai 2024 um 11:40 Uhr, überprüfte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Kleve eine 41-jährige Deutsche. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Frau mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl durch die Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wird. Hiernach muss die Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 780 EUR bezahlen oder eine 65-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Daraufhin wurde sie vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Im Rahmen der Durchsuchung konnten in der Handtasche noch eine geringe Menge Heroin, diverse Bankkarten und Ausweisdokumente -ausgestellt auf andere Personen-, aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle brachte die Bundespolizei die Frau zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich, da sie die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte

