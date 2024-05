Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bewusstlos geprügelt - Bundespolizei ermittelt gegen Minderjährige

Dortmund - Soest - Iserlohn (ots)

Am gestrigen Samstagabend (04. Mai) soll es zu einer Schlägerei im Dortmunder Hauptbahnhof gekommen sein. Dabei sollen zwei Jugendliche auf einen, am Boden liegenden, Mann eingeschlagen und eingetreten haben.

Gegen 21 Uhr informierte der Triebfahrzeugführer der RB49 die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Dortmund. Die Beamten begaben sich unverzüglich in Richtung des Bahnsteigs, trafen jedoch auf dem Weg dorthin bereits auf einen 47-Jährigen, welcher stark aus der Nase blutete und am Boden lag. Der Verletzte war ansprechbar und wies augenscheinlich eine Fraktur der Nase auf. Befragungen der Zeugen ergaben, dass die Regionalbahn am Bahnsteig zu Gleis 3 einfuhr, und eine Gruppe BVB-Anhänger diese verließ. Darunter habe sich auch der 47-Jährige befunden. Es sei zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und den Fußballfans gekommen. Diese endete schließlich in einer Schlägerei zwischen dem 47-Jährigen und einem syrischen Staatsbürger (16).

Mitreisende trennten die Beteiligten und der Soester (47) habe sich in Richtung Bahnhofshalle begeben. Zwei Jugendliche (14, 16) seien dem Mann jedoch gefolgt und sollen diesen dann zu Boden gestoßen haben. Am Boden liegend sollen die Minderjährigen weiterhin auf ihn eingetreten haben. Dabei habe der Geschädigte kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Alarmierte Einsatzkräfte verhinderten weitere Angriffe und brachten den afghanischen (14) und den syrischen Staatsangehörigen (16) zur Bundespolizeiwache.

Ein Rettungswagen brachte den Geschädigten in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Der Mann soll dem 16-Jährigen in der vorausgegangenen Streitigkeit am Bahnsteig einen Schneidezahn ausgeschlagen haben. Die Polizisten kontaktierten die Erziehungsberechtigten der Iserlohner. Der 16-Jährige konnte die Wache selbstständig verlassen und der 14-Jährige wurde von seinem Vater abgeholt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung gegen die Jugendlichen ein. Der 47-Jährige muss sich ebenfalls wegen der begangenen Körperverletzung verantworten.

