Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) ging ein bislang unbekannter Mann eine 23-Jährige an einer Haltestelle in der Kaltenhofstraße an.

Gegen 07.00 Uhr sprach der bislang unbekannte Mann die Frau an der Haltestelle "Bärenwirt" an. Hierbei beleidigte der Unbekannte offenbar auch eine weitere bislang unbekannte Person an der Haltestelle. Beim Einsteigen in den Bus, schubste der Unbekannte die 23-Jährige in den Bus. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt.

Auch im Bus folgte der Unbekannte der 23-Jährigen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und einer Zeugin, woraufhin der den Bus verlassen musste. Dabei beleidigte er die Insassen und schlug mit seiner Krücke gegen die Scheibe des Busses.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell