POL Schwaben Nord: Unfall mit Straßenbahn

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) entwendete eine 31-Jährige und ein 27-Jähriger Lebensmittel in einem Supermarkt in der Hochzoller Straße. Gegen 14.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiten die beiden, wie sie den Supermarkt ohne zu bezahlen verließen und stoppte sie. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Taschenmesser und einen Rucksack mit den entwendeten Lebensmitteln. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die ...

