POL Schwaben Nord: E-Bikes aus Garage entwendet

Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 1793 vom 05.08.2024 berichteten wir Folgendes: Kissing - Am 04.08.24 gegen 10:15 Uhr wurde durch andere Badegäste ein herrenloses Fahrrad und Handtuch am Auensee in Kissing gemeldet. Da die Badeutensilien augenscheinlich schon länger unbenutzt am Ufer lagen, wurde eine umfangreiche Vermisstensuche mit Kräften der Wasserwacht, der Berufsfeuerwehr Augsburg und Polizeikräften ...

mehr