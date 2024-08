Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Vermisstensuche Auensee - Nachtrag

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 1793 vom 05.08.2024 berichteten wir Folgendes:

Kissing - Am 04.08.24 gegen 10:15 Uhr wurde durch andere Badegäste ein herrenloses Fahrrad und Handtuch am Auensee in Kissing gemeldet. Da die Badeutensilien augenscheinlich schon länger unbenutzt am Ufer lagen, wurde eine umfangreiche Vermisstensuche mit Kräften der Wasserwacht, der Berufsfeuerwehr Augsburg und Polizeikräften eingeleitet.

Mittels Drohnen, Hubschrauber, Tauchern und Sonargeräten wurde bis in die späten Abendstunden hinein der Auensee und die umliegenden Gewässer mit negativem Ergebnis abgesucht. Am 05.08. wird die Suche mit Polizeitauchern und Drohnen fortgesetzt.

Ab hier neu:

Am gestrigen Dienstagabend (06.08.2024) wurde die vermisste Person tot im Auensee aufgefunden. Hierbei handelt es sich um einen 72-jährigen Mann.

Das erlassene Badeverbot wurde wieder aufgehoben.

