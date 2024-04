Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger stehlen Geldbeutel aus Handtasche

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich am Montagnachmittag an der Handtasche einer 60-Jährigen bedient. Die Frau war zwischen 15 und 16 Uhr in einem Aldi-Markt in der Merkurstraße einkaufen. An der Kasse fiel ihr auf, dass der Geldbeutel verschwunden war. Den hatte die Bestohlene zuvor in ihrer Umhängetasche verstaut. In dem Portemonnaie befand sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten auch ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

