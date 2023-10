Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg/Wittenschwand: Brand in einer Garage

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Freitag, 27.10.2023, gegen 20.10 Uhr, zu einem Kellerbrand in die Straße "Am Kreuzfelsen" gerufen. Es brannte in einer Garage, welche sich im Untergeschoß des Hauses befindet. Einzelne in der Garage brennenden Gegenstände wurden von der Feuerwehr ins Freie geräumt und dort abgelöscht. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es wurde niemand verletzt. Ausgebrochen könnte der Brand im Bereich einer Werkbank sein. Auf dieser habe sich ein Ladegerät befunden. Der entstandene Schaden dürfte zwischen 10.000 und 20.000 Euro liegen. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell