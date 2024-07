POL-NB: Vermisster Pilzsammler wieder zu Hause

PR Friedland (ots) - Donnerstagmittag kurz nach 13:00 Uhr sind ein regionaler Bus und ein PKW auf der L 28 in einer Kurve zwischen Sandhagen und Schwichtenberg zusammengestoßen. Aus jetziger Sicht hat der Busfahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen - ist also nicht richtig in seiner Spur unterwegs gewesen. Der PKW wurde durch den Aufprall noch mehrere Meter die Straße entlang geschoben. Die beiden Insassen des PKW - ...

