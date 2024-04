Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Gerolstein, Sarresdorfer Straße

Gerolstein (ots)

Am 17.04.2024, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte ein PKW (schwarzer SUV) auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein.

Links neben dem PKW des Geschädigten parkte ein weiteres Fahrzeug. Vermutlich beschädigte der Führer dieses Fahrzeugs den parkenden PKW beim Ein- oder Ausfahren aus der Parklücke.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich beim Geschädigten oder der Polizei zu melden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591-95260 oder pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

