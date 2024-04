POL-PDWIL: Unfallflucht nach Spiegel-Spiegel Kollision

Bettingen (ots) - Am Donnerstag, 18.04.2024, wurde der Polizeiinspektion Bitburg eine Verkehrsunfallflucht mitgeteilt. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr, einen am Freckinger Platz in Bettingen geparkten roten PKW Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall ...

