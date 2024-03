Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Schmölln: Nach einem gescheiterten Einbruchsversuch in einen Friseursalon am Brauhof sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit vom 02.03.24 13:00 Uhr bis 03.03.24 08:00 Uhr hatten unbekannte Täter vergeblich versucht, gewaltsam in den Salon einzubrechen. An gleich mehreren Gebäudeteilen hinterließ der Täter Sachschäden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0057189/2024 entgegen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell