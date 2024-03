Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Wohnung eingebrochen

Gera (ots)

Gera. In eine Wohnung in der Otto-Rothe-Straße in Gera brach in den Nachtstunden des 02.03.2024 ein bislang unbekannter Täter gewaltsam ein. So wurden Anwohner aufgrund eines lauten Geräusches gegen 00:30 Uhr auf den Einbruch aufmerksam. Trotz zügig verständigter Polizei und eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gestellt werden. Aus der betreffenden Wohnung wurde ein Portemonnaie inklusive Bargeld entwendet. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen (Bezugsnummer: 0056601/2024). (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell