Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zum Rettungseinsatz an einer Gesamtschule in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Der unten angefügte Rettungseinsatz an einer Gesamtschule in der Neubrandenburger Südstadt dauert weiterhin an.

Die Schule wurde evakuiert und der Schulbetrieb wurde für heute beendet. Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwei Klassenräume betroffen. Es konnten bisher keine gefährlichen Stoffe bzw. Gase festgestellt werden. Die Ermittlungen und Befragungen des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg laufen vor Ort auf Hochtouren.

Derzeit werden mehrere Kinder mit Atemwegsbeschwerden vor Ort medizinisch versorgt. Drei Kinder mussten mit Atemwegsbeschwerden ins Klinikum verbracht werden.

Nach Abschluss des Einsatzes wird eine umfangreiche Abschlussmeldung erfolgen.

Erstmeldung:

Am 22.11.2023 gegen 10:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von der Rettungsleitstelle des Landkreises mitgeteilt, dass es gegenwärtig einen Rettungseinsatz in der Gesamtschule in der Neubrandenburger Südstadt gibt.

Der Erstmeldung zufolge kam es bei vier Schülern aus bisher ungeklärter Ursache zu Atemwegsbeschwerden.

Derzeit sind ein Notarzt und mehrere Rettungswagen vor Ort im Einsatz. Zwei Katastrophenschutzzüge aus Neubrandenburg und Neustrelitz befinden sich derzeit auf der Anfahrt. Auch der Rettungshubschrauber wird zum Einsatz kommen und im Bereich der Südstadt zu sehen und zu hören sein.

Die Polizei bittet Eltern und weitere mit der Schule verbundene Personen ruhig zu bleiben und die Rettungsarbeiten vor Ort nicht zu behindern.

Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.

