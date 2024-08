POL Schwaben Nord: Unbefugter Gebrauch

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem 27-jährigen Audi-Fahrer in der Donauwörther Straße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 17.45 Uhr war der 27-Jährige in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei bog er nach links in die Prälat-Bigelmair-Straße ab und musste verkehrsbedingt auf den Straßenbahnschienen halten. Der ...

