POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2024

Heilbronn (ots)

A81: Mehrere Unfälle bei Aquaplaning

Drei Unfälle mit einem Sachschaden von insgesamt 185.000 Euro ereigneten sich am Samstagabend vermutlich aufgrund von Aquaplaning auf der Autobahn 81. Gegen 17.45 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Lamborghini zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl unterwegs, als sein Fahrzeug, wohl aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit, ins Schleudern geriet und rechts neben der Fahrbahn mit der Leitplanke kollidierte. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nur zwei Stunden später ereignete sich ein weiterer Unfall auf der A81. Gegen 20 Uhr geriet der BMW eines 19-Jährigen zwischen den Anschlussstellen Weinsberg/Ellhofen und Heilbronn/Untergruppenbach bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren Verlauf touchierte der Pkw zunächst die Betonleitwand links der Fahrbahn und schleuderte dann in einen leicht ansteigenden Hang rechts der Autobahn. In der Folge überschlug sich der BMW mehrfach und kam schlussendlich auf den Rädern zum Stehen. Der junge Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme waren die rechte und mittlere Fahrspur zeitweise gesperrt. Eine weitere Stunde später war wohl nicht angepasste Geschwindigkeit erneut die Ursache für einen Unfall. Gegen 21 Uhr befuhr ein 32-Jähriger die A81 von Würzburg in Richtung Stuttgart, als zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim auch sein Peugeot ins Schleudern geriet und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagabend in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 21.20 Uhr befuhr die gesuchte Person mit ihrem Pkw den Wilhelm-Leuschner-Kreisel um diesen auf der Neckartalstraße in Richtung Untereisesheim zu verlassen. Hier kam er oder sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Anschließend setzte die Person ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf einen BMW e36 mit einem Baujahr zwischen 1990 und 1998 hinweisen. Außerdem konnten blaue Lackantragungen gesichert werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Eppingen-Kleingartach: Einbruch in Bankgebäude

Eine unbekannte Person verschaffte sich am frühen Montagmorgen unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude einer Bank in Eppingen. Gegen 1.45 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe ins Innere des Gebäudes in der Güglinger Straße. Als sich der Unbekannte anschließend an der Alarmanlage zu schaffen machte, löste der Alarm aus, weshalb der Täter flüchtete. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Gemmingen: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Samstagabend in Gemmingen und flüchtete anschließend. Gegen 18.30 Uhr befuhr der unbekannte Fahrzeuglenker vermutlich mit einem BMW die Straße beim Sportplatz von diesem kommend. An der Einmündung zur Stettener Straße wollte er nach rechts abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer vermutlich den bevorrechtigten VW Golf einer 59-Jährigen, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Nach dem Zusammenstoß setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Mit überhöhter Geschwindigkeit gegen Ampel gefahren

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte ein 20-Jähriger am Sonntagabend in Heilbronn. Der junge Mann befuhr gegen 22.20 Uhr mit seinem VW Lupo die Urbanstraße, als er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit an der Kreuzung mit der Innsbrucker Straße mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und mit dem Mast einer Ampelanlage kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Ampel aus der Verankerung gerissen und mehrere Meter weit geschleudert. Der Lupo war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sein Fahrer blieb unverletzt.

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro verursachte ein betrunkener Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Bad Friedrichshall-Plattenwald und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 2.15 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass in der Virchowstraße ein Tesla mit frischen Unfallschäden stehen würde. Außerdem seien mehrere Personen vor Ort, welche die Schäden begutachten würden. Beim Eintreffen der Beamten konnte ein mit vier Personen besetzter Pkw an der Örtlichkeit festgestellt werden. Dieser war gerade im Begriff wegzufahren. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten auf dem Rücksitz einen 26-Jährigen fest, der stark alkoholisiert und dessen Kleidung mit Erde beschmiert war. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er der Halter des verunfallten Teslas war und nur er das Fahrzeug über einen im Handy hinterlegten Schlüssel öffnen konnte. Da sich der Mann weigerte das Fahrzeug zu öffnen, wurde dieses zu Beweissicherungszwecken sichergestellt. Zeitgleich konnte eine weitere Streifenbesatzung die Unfallörtlichkeit im Kreisverkehr in der Paracelcusstraße auffinden. Hier war der 26-Jährige wohl zuvor gegen eine Laterne gefahren. Der Unfallverursacher musste die Beamten im Anschluss in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Wimpfen: Fahrzeug überschlagen - Eine Person leicht verletzt

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in Bad Wimpfen. Gegen 14.10 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem Renault Clio auf der Landesstraße 530 von Bad Rappenau nach Bad Wimpfen unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über den Clio verlor. Der Renault geriet im weiteren Verlauf ins Schleudern, überschlug sich und kam anschließend auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Ilsfeld: Mann bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Schwer verletzt wurde ein Mann am frühen Sonntagmorgen bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Ilsfeld. Gegen 3.15 Uhr hielt sich der 36-Jährige auf dem Parkplatz vor einem Tanzlokal in der Liststraße auf, als es zunächst zu einer Diskussion mit mehreren unbekannten Personen kam. Diese gingen im weiteren Verlauf auf den Mann los und prügelten auf ihn ein. Als der 36-Jährige zu Boden ging, sollen die Unbekannten ihn getreten und mit einem spitzen Gegenstand angegangen haben. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Kaufland. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den unbekannten Angreifern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Wüstenrot: Mit 1,4 Promille Unfall verursacht

1,4 Promille zeigte ein Atemalkoholtest nach einem Unfall am Samstagabend bei Wüstenrot an. Gegen 20.45 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem Seat auf der Kreisstraße 2098 in Richtung Wüstenrot-Stangenbach unterwegs, als er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Seat und rutschte in den angrenzenden Bach. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 1,4 Promille zeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Heilbronn: Kind angefahren - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am vergangenen Donnerstag einen 12-jährigen Radfahrer in Heilbronn touchierte und anschließend flüchtete. Der Junge war zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr auf seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 8 unterwegs, als ein Fahrzeug aus der Einmündung zwischen den Gebäuden mit den Nummern 8 und 10 herausfuhr und den 12-Jährigen berührte. Hierdurch kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Polizeipräsidium Heilbronn