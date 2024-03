Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gefunden - Geld und Bankkarte fehlt

Kaiserslautern (ots)

Die Hoffnung auf einen ehrlichen Finder hat sich in diesem Fall leider nicht bewahrheitet: Ein 56-jähriger Mann verlor bereits letzten Freitag, 8. März 2024, seinen Geldbeutel in der Bäckerei eines Supermarktes in der Mainzer Straße. Dort hielt er sich gegen 12 Uhr auf. Am nächsten Tag folgte die vermeintliche Erleichterung. Das Portemonnaie wurde aufgefunden und in der Bäckerei abgeben. Als der Mann in der Börse nachsah, bemerkte er aber, dass das Bargeld und die Bankkarte fehlten. Noch schlimmer: Der unehrliche Finder hatte die gestohlene Karte bereits benutzt und damit eingekauft. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die gesehen haben, wer den Geldbeutel gefunden hat, oder weitere Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

