POL-PPWP: Bei Kontrolle Diebesgut gefunden

Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag am Fackelrondell. An einer Bushaltestelle kontrollierten die Polizisten einen 22-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Hierbei entdeckten sie in seinem Rucksack ein T-Shirt, bei dem sogar noch die Diebstahlsicherung befestigt war. Nach einer Überprüfung in dem betroffenen Kleidergeschäft bestätigte sich der Verdacht: Das Oberteil war geklaut. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und erfassten eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. In dem Rucksack des jungen Mannes befanden sich aber noch weitere Artikel, für die er keinen Kaufnachweis vorlegen konnte. Daher wird auch in diesen Fällen weiterhin ermittelt. |kfa

