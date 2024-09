Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallzeugen gesucht

Jena (ots)

Mögliche Zeugen eines Verkerhsunfalles sucht die Polizei Saale Holzland. Am 07.September 2024 gegen 19:30 Uhr fuhr eine Gruppe von Krädern in Eisenberg, Klosterlausnitzer Straße, in Rtg. Bad Klosterlausnitz. Aus der Hohen Straße kam ein dunkler Pkw gefahren und mißachtete die vorfahrtsberechtigten Kräder. Drei Kräder mußten ausweichen, zwei davon stürzten, eine 23-jährige Kradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Krädern entstand Sachschaden. Der den Unfall verursachende Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Hinweise zu diesem Pkw geben, wer hat möglicherweise den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Saale Holzland, Tel.: 036428-640.

