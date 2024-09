Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnenbrände - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße, Dresdener Ring 20.09.2024, 22.00 Uhr bis 22.20 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Dresdener Ring

21.09.2024, 20.58 Uhr

Zwischen Freitagabend und Samstagabend wurden erneut Müllcontainer im Wolfsburger Stadtteil Westhagen durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang der Containerbrände der jüngsten Vergangenheit aus (wir berichteten).

Am Freitagabend entdeckte ein Zeuge im Dresdener Ring einen brennenden Müllcontainer und verständigte umgehend die Berufsfeuerwehr. Ein weiterer Zeuge zog währenddessen den brennenden Container geistesgegenwärtig weg von benachbarten Containern und Gebüschen, so dass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der zwischenzeitlich in Vollbrand stehenden Müllbehälter gelöscht werden.

Zwanzig Minuten später meldete eine Anwohnerin aus der Jenaer Straße über den Notruf der Berufsfeuerwehr einen brennenden Müllcontainer. Die Zeugin hatte einen Lichtschein wahrgenommen und begann mit anderen Anwohnern mit Eimern voll Wasser das Feuer zu löschen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereist gelöscht, so dass durch diese die Nachlöscharbeiten übernommen wurden.

Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, wurde der Berufsfeuerwehr ein weiterer Müllcontainerbrand im Dresdener Ring gemeldet. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen wurde der Müllbehälter vollständig zerstört.

Nach bisherigen Zeugenaussagen sind in der Nähe der Brandorte zwei Personen aufgefallen, zu denen es jedoch nur vage Beschreibungen gibt. Eine der Personen soll kleiner als die andere Person sein, ohne dass genaue Größenangaben gemacht werden konnten. Die kleinere Person war mit einem roten Oberteil bekleidet.

Die Ermittler hoffen auf Anwohner, die vielleicht aus dem Fenster geschaut haben oder mit dem Hund unterwegs waren und Angaben zu Personen, eventuell der beschriebenen Personen, in der Nähe der Tatorte geben können. Die Personen müssen sich dabei nicht unbedingt verdächtig verhalten haben. Hinweise bitte an das 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell