POL-NE: Brand einer Papierbox

Kaarst (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (02.10.) wurde in Kaarst ein älterer Mann überfallen, verletzt und ausgeraubt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelten gegen 01:15 zwei unbekannte Männer an der Tür des Einfamilienhauses des 80-Jährigen in der Girmes-Kreuz-Straße. Als der Senior öffnete, wurde er unvermittelt angegriffen und überwältigt. Die Täter durchsuchten die Wohnung und erbeuteten offenbar ...

